Weiblicher Zuwachs eingezogen: Im Zoo Neuwied sind Balistare die echten Stars

Anzeige

Zwischen Ästen und Blattwerk hüpfen zwei weiße Vögel umher, stellen gelegentlich ihre Federhaube auf, geben melodische Rufe von sich und lassen einander nicht aus den Augen, welche von leuchtend blauer, unbefiederter Haut umgeben sind. Beobachtet wird das Pärchen von Maximilian Birkendorf, der im Zoo Neuwied als Kurator arbeitet und auch für die Balistare zuständig ist, die in der unteren Etage des Exotariums zusammen mit Segelechsen und Dickkopfschildkröten im Großraumterrarium leben. „Natürlich stehe ich nicht den ganzen Tag herum und beobachte meine Vögel – schön wär’s!“, sagt er lachend. „Aber bei den Balistaren haben wir kürzlich ein neues Weibchen bekommen, und da ist es wichtig, in den ersten Wochen genau hinzuschauen, um herauszufinden, ob die Chemie zwischen den Partnern stimmt.“

Singvogel kommt nur auf Bali vor

Birkendorf ist zufrieden mit dem, was er sieht – und das ist auch gut so. „Der Balistar ist einer der am stärksten bedrohten Vögel der Welt“, sagt er. „Dieser Singvogel kommt in der Natur nur auf der Insel Bali vor, und ist durch dieses sehr kleine Verbreitungsgebiet extrem anfällig für Lebensraumzerstörung. Außerdem werden in Indonesien nicht nur mit enormer Geschwindigkeit die Trockenwälder abgeholzt, die sein natürlicher Lebensraum sind, sondern auch viele Vögel illegal für den Heimtiermarkt gefangen.“

Bereits in den 1980er-Jahren seien Artenschutzprojekte ins Leben gerufen, um den Balistar durch gezielte Zucht und Auswilderung zu retten, berichtet Birkendorf weiter. Denn bei Zählungen im Jahr 2006 sei kein einziger Vogel mehr auf Bali gefunden worden. Zum Glück gab es zu diesem Zeitpunkt bereits eine durch ein Erhaltungszuchtprogramm koordinierte Reservepopulation in den europäischen Zoos, aus der 2011 und 2016 insgesamt 42 Vögel nach Indonesien verbracht und auf Bali wieder angesiedelt wurden. „2019 wurden dort dann nach der Brutsaison bereits über 250 Vögel gezählt“, so Birkendorf.

Zuchtprogramm erfolgreich

Auch für den Zoo Neuwied sind die Balistare ein Erfolgsmodell: „Wir haben zwischen 2018 und 2022 insgesamt 8 Küken erfolgreich großgezogen, welche alle Teil des Erhaltungszuchtprogramms sind und mittlerweile in anderen europäischen Einrichtungen bereits selbst wieder für Nachwuchs gesorgt haben.“ Da das neu zusammengestellte Paar augenscheinlich gut harmoniert, blickt Kurator Max Birkendorf optimistisch in die Zukunft: „Sollte in Zukunft noch mal eine Gruppe Nachzuchten aus Europa auf Bali ausgewildert werden, könnte möglicherweise auch ein Tier aus Neuwied dabei sein.“