Plus Asbach Weg frei für mehr Fotovoltaik: Asbacher VG-Rat beschließt Klimaschutzkonzept Gut drei Jahre hat die Verbandsgemeinde (VG) Asbach gemeinsam mit der Transferstelle Bingen (TSB) und dem Büro Sweco an einem Klimaschutzkonzept gearbeitet. In der jüngsten Sitzung des VG-Rates war es dann soweit: Das Konzept konnte vorgestellt und beschlossen werden. Wie geht es nun weiter? Von Daniel Rühle

Michael Münch von der TSB stellte dem Rat in einer Präsentation vor, wie man sich in der VG Asbach aufstellen könnte. Man habe bereits eine Potenzialanalyse sowie einen Maßnahmenkatalog erstellt, in dem der VG-Rat zehn Prioritäten gesetzt habe (wir berichteten), fasste Münch zusammen. „Die zehn Maßnahmen werden mit Sicherheit nicht ...