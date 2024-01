Plus Puderbach Wasserschaden sorgt für Verzögerung: Wann eröffnet die neue Kita in Puderbach? Die Ursache ist bislang unklar. Es wurden schon einige Maßnahmen ergriffen. Wie es weitergehen könnte. Von Lars Tenorth

Ende 2023 sah es lange gut aus: Für die Eröffnung der Kita „Am Mauseberg“ in Puderbach waren viele Vorbereitungen getroffen worden. Am 8. Januar 2024 sollte es schließlich so weit sein. Doch es folgte eine unerwartete Wendung. „Am 19. Dezember vergangenen Jahres gab es noch einmal eine finale Abnahme von ...