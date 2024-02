Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft prägen das Jahr 2024 in Dattenberg. „Der Neubau der Kindertagesstätte Rappelkiste, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, steht dabei im Mittelpunkt“, sagt Ortsbürgermeister Stefan Betzing. In diesem Jahr sollen die nächsten Schritte in punkto Baurecht angegangen werden – die Baugrunduntersuchungen und die Untersuchungen zum Artenschutz seien schon auf dem Weg.