Warum das Glaubensbekenntnis geheim bleiben musste: Reformatorische Gedanken im katholischen Leutesdorf

Seit dem frühen 12. Jahrhundert ist Leutesdorf als kurtrierischer Besitz nachweisbar. Auch kirchlich gehörte der Ort im Mittelalter zum Erzbistum Trier. Dadurch war Leutesdorf von höchster Stelle her nie in seiner Zugehörigkeit zum alten Bekenntnis „gefährdet“. Dass sich trotzdem reformatorisches Gedankengut hier entfalten konnte, erfahren wir aus der Geschichte des nachbarlichen evangelischen Kirchspiels Feldkirchen in der Grafschaft Wied.