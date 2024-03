Plus Thalhausen Warten auf Radweg in Thalhausen: Biker klagt über Schotterpiste in Richtung Anhausen Von Daniel Dresen i Per Feldweg von Thalhausen Richtung Anhausen: Anwohner Axel Hoffmann ärgert sich seit Jahren über die Schotterpiste. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall Lesezeit: 3 Minuten Da die K 113 für Radfahrer zu gefährlich sei, nutzt Biker Axel Hoffmann einen Feldweg, um nach Anhausen zu kommen. Dieser gleicht jedoch einer Schotterpiste. Doch eine Verbesserung ist nach Jahren endlich in Sicht.

Radfahrer Axel Hoffmann hat sich an die RZ gewandt. Dem 65-Jährigen aus Thalhausen geht allmählich die Geduld aus. „Schon seit Jahren sind wir dran an einem Fahrradweg von Thalhausen nach Anhausen. Ich habe das Thema jetzt noch einmal aufgegriffen, weil sich in den letzten Jahren rein gar nichts getan hat“, ...