Plus Leubsdorf Vorschau auf Projekte für 2024: Energiewende und neue Straßen für Leubsdorf Straßenbaumaßnahmen, aber auch die Erweiterung des Grundschule und des Kindergartens prägen das Jahr 2024 in Leubsdorf. Dies berichtet Ortsbürgermeister Heiko Glätzner der RZ. Von Sabine Nitsch

„Endlich steht die bereits seit vielen Jahren beim Kreis erbetene Erneuerung der Kreisstraße 8 nach Krumscheid an, die voller Schlaglöcher ist. Die Sanierung der Kreisstraße 9 nach Hesseln, die ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand ist, wird geplant und die Erneuerung von einem Teil der Hesselner Dorfstraße, die in der ...