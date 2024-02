Plus Dierdorf Vorschau 2024 in Dierdorf und seinen Stadtteilen: Kita „Holzbachfrösche“ wird für Millionen erweitert Zum Start ins neue Jahr hat die RZ mit Dierdorfs Stadtbürgermeister und den Ortsvorstehern über die wichtigsten Projekte und Themen im Jahr 2024 gesprochen. Von Jane Flohr

Abseits der Kommunalwahl sollen in der Kernstadt und auch in den einzelnen Ortsteilen einige Projekte vorangetrieben werden. Unter anderem geht es um die Themen Kita und die Dorfgemeinschaftshäuser. Dorfgemeinschaftshaus in Wienau im Fokus So steht im Ortsteil Wienau die Verschönerung des Dorfgemeinschaftshauses im Vordergrund, die Fliesen im Kühlhaus sollen erneuert werden. Zusätzlich ...