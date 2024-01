Zum Beginn eines neuen Jahres fasst die RZ zusammen, welche wichtigen Projekte in den Städten und Ortsgemeinden in den kommenden Monaten angegangen oder abgeschlossen werden und welche Themen die Menschen vor Ort sonst noch bewegen. Heute stellen wir vor, was sich in den Ortsgemeinden Bonefeld und Hardert 2024 tut.