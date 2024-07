Plus Buchholz Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Buchholz feiert sein 50-jähriges Bestehen Von Simone Schwamborn i Zwischen Kirche und Heimathaus wird vom 30. bis zum 1. September in Buchholz viel geboten. Foto: Simone Schwamborn Durch die rheinland-pfälzische Gebietsreform wurden Griesenbach, Krautscheid und Teile der aufgelösten Gemeinde Elsaff am 16. März 1974 zur Gemeinde Buchholz zusammengeschlossen. Vor der Zusammenlegung gehörte der Ortsteil Buchholz zu Krautscheid. Von Freitag bis Sonntag, 30. August bis zum 1. September, will Buchholz sein 50-jähriges Bestehen feiern. Es soll ein Familienfest werden, bei dem sich die Ortsvereine mit ihren Angeboten einem breiten Publikum präsentieren können. Lesezeit: 3 Minuten

So feiert die Karnevalsgesellschaft (KG) „So sind wir“ Buchholz zu Ehren des 50-jährigen Bestehens ihrer Ortsgemeinde ein Musikfest. Im Rahmen ihres Musikfestes lädt die KG zum „Bayerischen Ovend in rut-wieß“ am 30. August, um 19 Uhr mit den „Adikrainern“ in das Festzelt ein, das am Festwochenende gegenüber von Saal Höfer steht. ...