Vor dem Rosenmontagsumzug in Linz aus dem Fenster gestürzt: Dreijähriges Kind nicht in Lebensgefahr [Update]

Noch vor dem Start des Rosenmontagszugs in Linz ist ein kleines Kind aus dem zweiten Stock eines Hauses gestürzt. Es wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

ARCHIV – Der Schriftzug „Polizei“ ist auf einem Streifenwagen zu lesen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Am Rosenmontag ist es im Zusammenhang mit dem Umzug in Linz zu einem tragischen Unfall gekommen. Noch vor dem Start des Zugs ist ein dreijähriges Kind aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses aus einem Fenster gestürzt und wurde verletzt, teilt die Polizei mit. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Hubschrauber in eine Klinik in St. Augustin geflogen.

Über den Grad der Verletzungen kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Weitere Informationen erteilt sie aktuell nicht.

[Update, 17.45 Uhr:] Die Verletzungen bei dem dreijährigen Kind haben sich nach derzeitigem Stand glücklicherweise als nicht lebensbedrohlich erwiesen, teilt die Polizei mit. Dennoch bleibt das Kind zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus.

Aus Rücksicht auf die Angehörigen macht die Polizei keine weiteren Angaben zu den Vorfällen.