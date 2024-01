Von Sinzig nach Neuwied: Abtei Rommersdorf hat nun eine elektronische Orgel

Die von der evangelischen Kirche in Sinzig gestiftete Orgel wurde mit einem Kran auf die Empore gehoben. Die Helfer K.D. Boden, Helmut Serf,Johannes Nickenig, Viktor Baum und Stiftungsgeschäftsführer Reinhard Lahr fassten tatkräftig an. Foto: Wolfgang Hartmann

Die Führungssaison 2023 in der ehemaligen Prämonstratenserabtei Rommersdorf ist an Allerheiligen zu Ende gegangen – nun hat der Vorstand der Stiftung vor Kurzem eine positive Bilanz für das erste Jahr nach der Corona-Pandemie gezogen. Das Besucheraufkommen konnte sich einigermaßen normalisieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Hinzu kommt, dass man sich in Rommersdorf zum Jahresende noch über eine weitere Aufwertung des Denkmals freuen konnte, da die Abteikirche nunmehr um eine Orgel bereichert wurde.

Zufriedenstellende Entwicklung

„In den vergangenen Jahren konnten wir einen Teil der Kirche mit einem historischen Putz und Anstrich versehen, haben Glocken für den Turm erhalten und können nun auch noch eine gestiftete Orgel auf einer neu geschaffenen Empore in Betrieb nehmen, das ist wirklich eine sehr zufriedenstellende Entwicklung“, fasst der Vorstandsvorsitzende der Abtei Rommersdorf-Stiftung, Hermann-Josef Richard, die Ereignisse der vergangenen Jahre zusammen.

„Dabei gilt der Dank besonders unserem Stiftungsgeschäftsführer Dr. Reinhard Lahr, ohne dessen Herzblut sicher nicht so viel Aktivität in Rommersdorf möglich wäre. Aber auch unsere praktischen Helfer dürfen nicht vergessen werden, die immer wieder anpacken, wenn es darum geht, etwas zu bauen oder zu restaurieren. Besonders K.D. Boden, Viktor Baum und Helmut Serf sind hier zu erwähnen, wir sind sehr dankbar, dass wir solche Aktivposten in unseren Reihen haben, die zum Beispiel die Empore konstruiert haben. Ich möchte auch allen übrigen ehrenamtlichen Helfern danken, die in Rommersdorf Führungen organisieren und durchführen, die Vermietung am Laufen halten oder sich anderweitig engagieren. Nicht zuletzt danken wir der evangelischen Kirchengemeinde Remagen-Sinzig für die großzügige Spende dieser schönen Orgel.“

Die elektronische Orgel hatte ihren ursprünglichen Bestimmungsort in der evangelischen Adventskirche in Sinzig. Der dortige Organist, Daniel Andernach, hatte sich im Rahmen der Neuanschaffung einer Orgel dafür eingesetzt, dass das alte Instrument an die ehemalige Abtei gestiftet wird. Die Orgel wurde im Rahmen der Johannisweinsegnung am 27. Dezember in der Abteikirche eingeweiht. Organist Daniel Andernach spielte das Musikinstrument.