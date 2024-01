Plus Linz Von mobilen Bäumen und mehr Digitalisierung: Wie das Projekt Smart City im Linzer Stadtbild sichtbar ist Das Projekt Smart City wird auch im Linzer Stadtbild immer sichtbarer. Aktuell weisen „mobile Bäume“ auf dem Marktplatz darauf hin, dass sich in Sachen Smart City viel tut. Denn die Bäume sind nicht nur Deko und im Sommer Schattenspender, sie sind außerdem mit einer Sensorik zur Messung von Trockenstress ausgestattet. „Die Sensoren helfen, den Zustand der Bäume zu erkennen, um rechtzeitig zu handeln und Bäume vor dem Austrocknen zu retten“, sagt Lena Bitter vom Linzer Smart-City-Team. Von Sabine Nitsch

Die mobilen Bäume, die in transportablen Pflanzgefäßen mit eigenem Bewässerungssystem auf dem Marktplatz stehen, sind sozusagen ein Pilotprojekt. Mithilfe der Technik am Stamm, im Wurzelbereich und in der Baumkrone werden Daten gesammelt, deren Aussagekraft analysiert und bewertet wird, um später die Technik auf andere Bäume im Stadtgebiet anwenden zu können. ...