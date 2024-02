Plus Neustadt Von Kochen bis politische Bildung: Was das MGH Neustadt 2024 vorhat Egal ob generationenübergreifendes Kochen, Veranstaltungen zur politischen Bildung oder gemütliche Kaffeenachmittage: Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Neustadt bietet seit Jahren ein umfangreiches Programm für Jung und Alt – auch 2024 wieder. Koordinatorin Angela Muß erläutert gegenüber der RZ, was neu im Programm ist und wo in diesem Jahr der Fokus liegen soll. Von Daniel Rühle

Vorweg: "Es soll in diesem Jahr 100 Angebote geben", kündigt Muß an. Dies sei der Richtwert, ähnlich viel habe es auch 2023 gegeben. Neu im Angebot seien zum Beispiel "Fingerfood für altere Menschen mit Demenz" oder auch die Ausweitung des Küchenprogramms. Was vor Jahren als Idee einer Ehrenamtlerin angefangen hatte, ...