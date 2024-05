Plus Neuwied Von geselliger Unterhaltung und viel Engagement: Casinogesellschaft feiert 225-Jähriges Von Rainer Claaßen i Die Vorstandsmitglieder (von links) Rolf Horn, Werner Zupp, Thomas Frings und Christoph Jäger freuten sich sichtlich über das Grußwort und das Geschenk der benachbarten, jüngeren Casinogesellschaft aus Koblenz. Foto: Rainer Claaßen Der geschichtsträchtiger Verein kann auf eine lange Tradition zurückblicken – ein kleiner Einblick. Lesezeit: 2 Minuten

So gut gefüllt wie am vergangenen Sonntagmorgen ist die Marktkirche in diesen Tagen nur noch selten. Hier wurde zum Auftakt des Empfangs, den die Casinogesellschaft Neuwied anlässlich ihres 225. Jubiläums ausrichtete, ein Gottesdienst abgehalten. Besonderen Eindruck machte dabei die Predigt von Markus Dröge, dem es gelang, den großen Bogen zwischen ...