Plus Unkel Von Existenzängsten und Klagen: Unkeler stöhnen unter den WKB Von Sabine Nitsch i Rechtsanwalt Adam Udich (rechts) informierte über die WKB und die Situation in Unkel. Foto: Sabine Nitsch Die Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (WKB) sorgen für großen Unmut in Unkel. Vor wenigen Tagen flatterten den Eigentümern im Abrechnungsgebiet 1 in Unkel die Beitragsrechnungen für 2022 auf den Tisch. Die Höhe hat viele Betroffene schockiert. Viele haben Widerspruch eingelegt. Allein der Rechtsanwalt Adam Udich, der auf Einladung der CDU über das Thema WKB im Heisterer Bürgerhaus informierte, vertritt, wie er sagt, mehr als 40 Eigentümer, die unter Umständen auch Klage führen wollen. Lesezeit: 5 Minuten

In erster Linie ging es an dem Infoabend, zu dem mehr als 100 Bürger gekommen waren, darum, welche Klage Udich als Musterklage vorbereitet. „Wir können nicht gegen die WKB klagen, aber dagegen, in wie viele Abrechnungseinheiten Unkel aufgeteilt ist“, erläuterte Udich, der eine ähnliche Musterklage schon für Erpel führte. Das ...