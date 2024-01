Plus Neuwied Von einer Schnapsidee zu einem kleinen Wunder: Currywurstfestival in Neuwied steht an Gemeinsam mit dem „ChocolART“ gehen die nächsten Veranstaltungen in der Deichstadt an den Start.

Weihnachten ist vorbei, der sehr erfolgreiche Knuspermarkt ist wieder abgebaut, da steht in Neuwied schon die nächste große Veranstaltung vor der Tür, kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an: Am letzten Januarwochenende, genauer gesagt vom 26. bis zum 28. Januar, steigt auf dem Luisenplatz das nächste Currywurstfestival – mit klassischen, ...