Plus Leutesdorf Von Ballermann-Stimmung und scharfen Chilis: Narren bekommen fetzige Show geboten Im Saal des Leyscher Hofs hat das Leutesdorfer Männerballett alle Register gezogen. Von Jörg Niebergall

„Wer will denn zum Auftakt nur uns ahle Männer sehen?“, hatte Torsten Kerres, seit etlichen Jahren Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft „Mir hale Pol“, schnell eine Begründung gefunden, warum der Elferrat bei seiner Prunksitzung mit reichlich weiblicher Verstärkung („Hot Chilli Knallköpp“ aus Mülheim-Kärlich) am Samstagabend in den Saal des Leyscher Hof einmarschierte. Doch ...