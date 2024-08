Vom Betriebswirt zum Pastoralreferenten: Katholischer Seelsorger bleibt in Heimbach-Weis

Anzeige

„Ich habe hier meinen Platz gefunden“, sagt Dominik Butenkemper nach zwei Jahren in Heimbach-Weis als angehender Pastoralreferent. Der 35-Jährige wird am Samstag, 31. August, durch den Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters im Dom zu seinem Dienst als katholischer Seelsorger beauftragt. Damit schließt der gebürtige Bad Breisiger und studierte Betriebswirt laut Bistum Trier seine Ausbildungszeit ab.

Inspirieren, motivieren und unterstützen

Große Freude bereitet Butenkemper, der momentan noch mit seiner Familie im Andernacher Stadtteil Eich wohnt, die Arbeit mit den Ehrenamtlichen vor Ort. „Es freut mich, dass es hier so viele aktive Gruppen und Menschen gibt.“ Diese möchte er weiterhin inspirieren, motivieren und unterstützen, damit sie das kirchliche Leben mit ihren eigenen Ideen mitgestalten und Gemeinschaft lebendig halten.

„Es ist wertvoll, wenn Menschen den Mut haben, selbst etwas zu machen“, ist er überzeugt. „Besonders im Hinblick auf die derzeitigen kirchlichen Entwicklungen und immer weniger werdenden hauptamtlich Tätigen.“ Auf sein eigenes Engagement können sich die Gemeindemitglieder weiterhin verlassen, denn auch nach dem Abschluss seiner Ausbildung wird er in Heimbach-Weis sein Büro haben und für Anliegen im gesamten Pastoralen Raum Neuwied unter anderem mit den Orten Neustadt, Vettelschoß, Rengsdorf, Puderbach und Dierdorf ein offenes Ohr haben.

Wofür lohnt es sich zu leben?

Bereits kurz nach dem Abitur hatte Butenkemper überlegt, Theologie zu studieren, entschied sich aber erst einmal für ein Duales Studium zum Betriebswirt und war unter anderem in der Bonitätsprüfung von Klein- und Großgeschäften tätig. Doch die Fragen, wofür es sich zu leben lohnt und was eigentlich ein „gutes“ Leben ist, ließen ihn nicht los. Nach fünf Jahren kündigte er seinen sicheren Job. „Neben meiner Arbeit habe ich immer ein spirituelles und religiöses Leben geführt“, berichtet Butenkemper. Sein Glaube habe ihm Orientierung, Halt und Sinn gegeben, und er spürte die Bereitschaft, für die Kirche und für die Menschen zu arbeiten.

Butenkemper beginnt ein Theologie-Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) (heute Vinzenz Pallotti University). Nebenbei hatte er sich Gedanken über die Zeit nach seinem Studienabschluss gemacht. In seiner Heimatpfarrei Maria Himmelfahrt in Bad Breisig und an anderen Orten, an denen er sehr engagiert war, legten ihm Menschen nahe, Priester zu werden. Butenkemper beschäftigte sich ernsthaft mit dem Priesterberuf und schaute sich auch unterschiedliche Ordensgemeinschaften an. Letztendlich entschied er sich kurz vor seinem Studienabschluss für den Beruf des Pastoralreferenten und begann die Ausbildung im Bistum Trier, die der Vater von zwei Kindern im Alter von einem und zwei Jahren nun erfolgreich abgeschlossen hat.