Niederbreitbach

Volles Haus beim Oktoberfest: Niederbreitbacher feiern zünftig

i Die Niederbreitbacher feiern ein zünftiges Oktoberfest. Foto: Jörg Niebergall

Wenn das kein Grund zum Feiern war. Das Oktoberfest des Junggesellenvereins Niederbreitbach ging am Mittwochabend in die elfte Runde und sorgte auch in diesem Jahr wieder für eine „volle Hütte“.