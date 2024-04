Plus Kreis Neuwied

Viele Fünftklässler im Kreis Neuwied: Anmeldungen für die IGS erreichen fast Höchststand

i Die einzige Integrierte Gesamtschulen im Kreis Neuwied, die IGS Johanna Loewenherz in Neuwied, steht bei Eltern als Schulform unverändert hoch im Kurs. Dafür spricht zumindest die an den Rekord heranreichende Anmeldezahl für das nächste Schuljahr. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Mitte April waren 1604 Mädchen und Jungen für die fünften Klassen in den Gymnasien, der IGS Neuwied sowie den Realschulen plus angemeldet. Das sind zwar nicht so viele wie noch vor einem Jahr (1671), gleichwohl bilanziert Mechtild Laupichler, bei der Kreisverwaltung für die weiterführenden Schulen zuständig, den zweithöchsten Anmeldestand seit 2013.