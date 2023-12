Koblenz/Neuwied

Viel zu tun vor Weihnachten: Paketzentrum Neuwied rechnet mit 600.000 Sendungen täglich

Die DHL Group erwartet laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr wieder hohe Paketmengen im Vorweihnachtsgeschäft: in Deutschland und auch in ihrem Neuwieder Paketzentrum. An den Spitzentagen direkt vor Weihnachten werden in Neuwied voraussichtlich bis zu 600.000 Sendungen über die Bänder laufen.