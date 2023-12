Plus Dierdorf VG Dierdorf hat Etat verabschiedet: Der Haushalt für 2024 ist knapp kalkuliert Die Umlage wird nicht erhöht. Unter anderem investiert die Verbandsgemeinde Dierdorf in die Feuerwehr. Von Lars Tenorth

In der jüngsten Dierdorfer Verbandsgemeinderatssitzung ist der Haushaltsplan 2024 einstimmig verabschiedet worden. Zum Etat erklärte Dierdorfs Verbandsgemeindebürgermeister Manuel Seiler grundsätzlich: „Der Haushalt 2024 ist knapp kalkuliert.“ Und auch die Ortsgemeinden können in Bezug auf die Verbandsgemeindeumlage (zunächst) aufatmen, sie bleiben von einer Erhöhung verschont: „Wir haben am Umlagesatz von 35,9 ...