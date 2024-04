Plus Irlich Verkehrsproblem in Irlich ist kontrollierbar: Polizei sieht aber keinen Unfallschwerpunkt Von Regine Siedlaczek i Es ist ein Problem, mit dem sich die Irlicher nicht erst seit Kurzem beschäftigen: die Verkehrssituation entlang der Rodenbacher Straße. Foto: Heinz-Werner Lamberz Es ist ein Problem, das nicht erst seit Kurzem die Irlicher beschäftigt: Die Verkehrssituation entlang der Rodenbacher Straße, der Rheinhöhenstraße sowie im Bereich der Straße Auf dem Rohlemer. Dort komme es, so der Eindruck zahlreicher Bürger, aufgrund parkender Fahrzeuge immer wieder zu gefährlichen Situationen, die unter anderem auf die Unübersichtlichkeit des Bereichs zurückzuführen sind. Lesezeit: 3 Minuten

Nachdem nun ein Kind an besagter Stelle in einen Unfall verwickelt wurde, werden nicht nur Stimmen aus den Reihen der Bürger laut, auch die städtische Politik sowie die Mitglieder des Ortsbeirats suchen nach Lösungen, um den Verkehrsfluss sicherer zu gestalten. Kinder haben Schwierigkeiten, Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, was sie anfälliger ...