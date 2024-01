Plus Neuwied Verhaltensauffällige Kinder: Wie ein Neuwieder Pädagoge findet mithilfe der Kunst einen Zugang findet Sie sind verhaltensauffällig und zum Teil nicht in der Lage, eine Regelschule zu besuchen – doch Michael Beckmann gibt diese Kinder und Jugendlichen nicht auf. Er unterrichtet sie im Neuwieder Johanniterzentrum und setzt dabei vor allem auf die Kunst. Von Rainer Claaßen

Das Zimmer, in dem Michael Beckmann Kinder und Jugendliche im Johanniterzentrum in Neuwied unterrichtet, erinnert kaum an einen gewöhnlichen Klassenraum. Das liegt zum einen daran, dass der Platz gerade mal für fünf einzelne Sitzbänke reicht. Zum anderen ist der Raum aber auch mit unterschiedlichen Dingen gefüllt – vom Schachbrett über ...