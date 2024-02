Segendorf

Verfolgungsjagd nach Segendorf: Polizei stellt Einbrecher auf dem Parkplatz am Tierheim

Nach einer Verfolgungsjagd bis zum Tierheim in Segendorf hat die Polizei am Donnerstagmittag einen Einbrecher festgenommen. Wie es im Bericht der Beamten heißt, meldete ein Zeuge um 12.12 Uhr den Einbruch in eine Firma in Neuwied. Der mutmaßliche Täter flüchtete dann in einem Auto vom Tatort in Richtung Segendorf.