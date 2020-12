Verfolgungsjagd durch Neuwied: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 09:54 Uhr

Durch Beamte der Polizei Neuwied sollte in der Heddesdorfer Straße, schräg gegenüber der Mathiaskirche ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgefallen war das Gefährt auch durch den besonderen Helm, den der Sozius trug.

Der Mitfahrer (Sozius) trug einen nicht zugelassenen Helm, ähnlich einem Stahlhelm der Wehrmacht aus dem zweiten Weltkrieg. Nachdem der Rollerfahrer am Straßenrand angehalten hatte, stieg sein Sozius ab. Kurz darauf beschleunigte der Rollerfahrer und wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen.

Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt fuhr er mit Geschwindigkeiten von 80-90 km/h zunächst über die Hermannstraße in die Schlossstraße. Hier bog er dann nach rechts in die Fußgängerzone ab und durchfuhr die Außenbestuhlung der dortigen American Sportsbar. Kurz hinter dem Mediamarkt bog er nach links in eine schmale Gasse ein, die mit großen Blumenkübeln versehen ist. Hier konnte der verfolgende Funkstreifenwagen nicht hindurch fahren und brach die Verfolgung ab.

Beim Abbiegen in die Gasse wurde zudem eine Fußgängerin gefährdet, die nur durch puren Zufall nicht verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls, die etwas zum Rollerfahrer oder seinem Sozius sagen können werden gebeten sich unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de bei der Polizei Neuwied zu melden.