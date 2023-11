Verena Schwager krönt ihre Nachfolgerin: Neue Weinkönigin des Mittelrheins kommt aus Oberwesel

Bei der Wahl zur 53. Mittelrhein-Weinkönigin am Freitagabend hat sich Julia Lambrich aus Oberwesel durchgesetzt. Verena Schwager krönte ihre Nachfolgerin im Bürgersaal in Erpel.

Die Erpelerin Verena Schwager (rotes Kleid stehend) krönte am Freitagabend ihre Nachfolgerin, die 53. Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich (sitzend, rotes Kleid) aus Oberwesel. Lokalmatadorin Hannah Roos wird neue Mittelrhein-Weinprinzessin. Foto: Sabine Nitsch

Damit bleibt die Krone des Mittelrheins nicht in Erpel: Hannah Roos, die den Ort zwei Jahre lang repräsentiert hatte, reichte ebenfalls eine Bewerbung ein. Sie wird nun als Mittelrhein-Weinprinzessin das Gebiet repräsentieren. Auch die männlichen Mitbewerber Felix Kahl aus Boppard und Gero Schüler aus Bacharach konnten die Jury nicht gänzlich von sich überzeugen.

Das schaffte die 25-jährige Julia Lambrich am besten. Die amtierende Weinhex von Oberwesel holte die Krone in den Süden des Anbaugebiets, in den Rhein-Hunsrück-Kreis. Zunächst stellte sie am Wahlnachmittag ihr Fachwissen zu den Themen Weinbau, Touristik und Politik unter Beweis. Bei der Abendveranstaltung im Erpeler Bürgerhaus glänzte sie dann vor rund 200 Gästen mit Spontaneität und Charme. Die 25-Jährige hat in Geisenheim Internationale Weinwirtschaft studiert und arbeitet derzeit im Familienweingut mit. san