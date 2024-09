Plus Neuwied Veranstaltungshalle und Restaurant müssen neue Bleibe finden: Wie geht's weiter mit dem Heimathaus Neuwied? Von Rainer Claaßen i Würden gern am beliebten Standort in der Schloßstraße weitermachen:Guiseppe „Pino“ Leonardi und seine Frau Ulrike. Foto: Rainer Claaßen Dass das Aus sowohl für die Stadthalle als auch für das Restaurant Pino im Heimathaus drohte, war seit einiger Zeit bekannt. Bei anstehenden Überprüfungen wurden massive Mängel beim Brandschutz festgestellt. Dennoch hatten beide Mieter auf eine Fortsetzung des Vertrages gehofft. Die neueste Mitteilung der Stadtverwaltung macht nun klar: Nach dem aktuellen Informationsstand müssen Ende des kommenden Jahres beide Gebäudeteile geschlossen werden. Wie es danach weitergehen kann, ist noch unklar. Lesezeit: 3 Minuten

Inhaber beider Immobilienteile ist die Stadt Neuwied. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das 1825 vom Casinoverein gebaute historische Gebäude in den Besitz der Stadt gekommen. An die Stelle des früheren, einfachen Hallenanbaus in Richtung der Luisenstraße wurde in den 80er-Jahren die Stadthalle Heimathaus als Veranstaltungsort gesetzt. Beim Bau war man ...