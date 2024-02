Plus Großmaischeid/Oberlahr Veilchendienstag in Großmaischeid und Oberlahr: Bunte Umzüge rollen durchs Wäller Land Wenn sich Super Mario, die Freiheitsstatue und eine Meute Piraten in Großmaischeid treffen, dann ist Veilchendienstag. Der närrische Lindwurm sorgte hier als auch in Oberlahr für strahlende Gesichter. Von Daniel Dresen

Mit etwas Verspätung nahm der Veilchendienstagszug in Großmaischeid erst nach 14.11 Uhr Fahrt auf. Vom Startpunkt an der Pfarrkirche St. Bonifatius ging es in den 2300-Seelen-Ort, wo am Straßenrand zahlreiche jecke Kamellesammler auf süßen Nachschub warteten. 300 Narren von 25 Gruppen verwandelten Großmaischeid in eine Karnevalshochburg. Zwei große Wagen schmückten den ...