Unterhaltung in seiner schönsten Form: Circus-Premiere in Neuwied voller Überraschungen Es gibt sie noch, die Clowns mit roten Nasen, die Pferde, die majestätisch durch die Manege galoppieren und die Artisten, die sich in schwindelerregende Höhen schwingen. Seit Donnerstag gastiert der Circus Probst auf der Heddesdorfer Kirmeswiese und bietet seinem Publikum ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse. Von Regine Siedlaczek

Dieses Mal steht das Ganze unter dem Motto „Surprise“ steht – und Überraschungen gab es viele in der Manege: schnelle Motorräder, waghalsige Stunts, Pferde in vollem Galopp, Akrobaten in schwindelerregender Höhe und Clowns, denen mehr als nur ein Missgeschick passierte. Das Programm konnte abwechslungsreicher nicht sein. Immer im Blick dabei: ...