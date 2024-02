„Wir haben einfach zu wenig Verteidiger“, hat Bernd Wolff, Vorsitzender des Engerser Bürgervereins, kurz vor dem Startschuss des Rathaussturmes von Prinz Thomas und Prinzessin Petra und ihrem Hofstaat so seine Problemchen. Und Wolff kennt sich aus in der Materie. Nicht nur, dass er hier in den vergangenen Jahren mit meist mäßigem Erfolg versucht, die Stellung zu halten. Als Engerser Ex-Prinz hat er den Angriff auf den Schlüssel der Macht auch schon mal als Sieger beendet.