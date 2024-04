Unfall in Neuwied: Sperrung an Kreuzung B 256/B 42 in Richtung Bendorf

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Am Kreuz B 256/ B 42 in Neuwied hat sich am Nachmittag ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei Neuwied in einer ersten Meldung mit.