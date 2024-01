Unfall in Bad Hönningen: 79-Jähriger von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt [Update]

Ein 79-Jähriger ist auf der Einmündung eines Waldweges in Bad Hönningen von seinem Pkw überrollt worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Symbolbild Foto: dpa

Demnach habe der Autofahrer angehalten und sei ausgestiegen. Dabei habe er das Auto auf abschüssigem Grund nicht richtig gesichert, woraufhin es losgerollt sei. Als der Mann versuchte, das Fahrzeug mit Muskelkraft zum Stehen zu bringen, sei er überrollt worden. Laut Polizei wurde er von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

[Update, 10.59 Uhr]: Aus Pressemitteilungen der Polizei und der Feuerwehr der VG Bad Hönningen werden weitere Details zu dem Unfall bekannt. Demnach wurden die Feuerwehreinheiten Bad Hönningen und Rheinbrohl, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Mittwoch gegen 19.40 Uhr alarmiert.

An der L257 zwischen Bad Hönningen und Weisfeld war es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte – 34 waren im Einsatz – wurde eine Person vorgefunden, die unter einem Pkw eingeklemmt war. Der Mann wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr erstversorgt. Während sich einige Kräfte um die Absicherung und Ausleuchtung der Einsatzstelle kümmerten, wurde die Rettung der Person vorbereitet.

In Absprache mit dem eingetroffenen Rettungsdienst erfolgte dann die technische Rettung des eingeklemmten 79-Jährigen. Nach einer Behandlung vor Ort wurde der Mann durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war nach rund einer Stunde für die Feuerwehr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Laut Polizei war es so zu dem Unfall gekommen: Der 79-jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf fuhr mit seinem Auto auf der L257 von Hausen in Fahrtrichtung Bad Hönningen. An der Einmündung eines Waldweges hielt der Mann sein Fahrzeug an und stieg aus.

Kurz nach dem Verlassen des Pkw bemerkte der Fahrer, dass sein Wagen auf dem abschüssigen Grund führerlos wegrollte und versuchte, diesen zu stoppen. Als er dabei unter das Auto geriet, wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. red