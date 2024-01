Kreis Neuwied

Unfälle und umgestürzte Bäume: Schnee schafft im Kreis Neuwied Probleme

Bereits am Sonntagabend hat in der Region der Schneefall eingesetzt. Am frühen Montagmorgen wirkte sich die Witterung spürbar auf den Straßenverkehr aus. Auf den Autobahnen A 3 und A 48 gab es größere Probleme im Berufsverkehr, festgefahrene Lkws und witterungsbedingte Unfälle häuften sich aber auch auf den Straßen im Kreis Neuwied, wie unsere Zeitung von der Polizei erfuhr.