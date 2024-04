Plus Oberbieber

Und wieder brennt's in Oberbieber: Dritter Einsatz am Waldhaus Wingertsberg in drei Tagen

i Zum dritten Mal innerhalb von drei Tagen hat es am Freitagnachmittag am Waldhaus Wingertsberg gebrannt. Foto: Jürgen Stein

Dritter Tag, dritter Einsatz: Im Waldhaus Wingertsberg in Oberbieber hat es am Freitagnachmittag schon wieder gebrannt. Bereits am Mittwoch und am Donnerstag mussten Feuerwehr und Polizei dorthin ausrücken.