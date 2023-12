Rheinbreitbach

Umfrage in Rheinbreitbach: Mehrheit ist für Umbau der Kirche

Das Ergebnis ist eindeutig: In einer Umfrage haben 67 Prozent der Teilnehmer die Idee des Kirchenumbaus in Rheinbreitbach entweder mit gut (17 Prozent) oder sehr gut (50 Prozent) bewertet. Das geht aus einer Pressemeldung der Initiatoren hervor. Eine absolute Mehrheit der Befragten sprach sich auch für den Entwurf der Initiative Stadtbild Deutschland aus, der sich an den alten Templerhof aus dem Mittelalter anlehnt.