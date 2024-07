Plus Scheuren

Tradition wird bei Kirmes großgeschrieben: Scheurener feiern ihr Königspaar

i Die Scheurener Junggesellen mit ihrem Königspaar Selena Blankenheim und Marius Schmitz Foto: Heinz-Werner Lamberz

Das Wochenende stand in Scheuren ganz im Zeichen der Kirmes. Diese startete am Freitag unter dem Motto „Back to the Roots“ mit der Musik von DJ Andy, der Hits der vergangenen Jahrzehnte im Festzelt auf dem Dorfplatz zum Besten gab.