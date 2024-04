Plus Neuwied Tourismus als Wirtschaftsfaktor: Neuwied will eine Strategie entwickeln Von Hilko Röttgers i Schloss Monrepos zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt Neuwied. Mithilfe einer Tourismus-Strategie, die nun erarbeitet werden soll, sollen künftig noch mehr Gäste in die Deichstadt kommen. Foto: Daniel Dresen/Archiv Schloss Monrepos, der Zoo und das Flippermuseum, die Escape-Spiele von „66 Minuten“ und die Abtei Rommersdorf: Das sind die Top-Sehenswürdigkeiten von Neuwied – zumindest, wenn man einer schnellen Internetsuche glauben will. Dass die Deichstadt für Touristen noch mehr zu bieten hat, möchte nun die Stadtverwaltung herausarbeiten. Neuwied will den Wirtschaftsfaktor Tourismus für sich erschließen – und bittet dafür um Unterstützung. Lesezeit: 3 Minuten

Auch wenn es in der Deichstadt einiges zu sehen gibt, ist Neuwied noch nicht unbedingt als Magnet für Touristen in Erscheinung getreten. Das legen auch Daten des Statistischen Landesamtes nahe. Demnach gab es im vergangenen Jahr in der Stadt 15 Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten, die Bettenzahl insgesamt lag ...