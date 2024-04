Tödlicher Unfall bei Neustadt: Autofahrer stirbt auf der A3

Großeinsatz auf der A3 im Kreis Neuwied: Dort ist am Freitagnachmittag (5. April) in Höhe Neustadt ein Autofahrer (Alter: Ende 50) ums Leben gekommen.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitag (5. April) gegen 15.50 Uhr auf der A3 in Höhe Neustadt im Kreis Neuwied ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam der alleinbeteiligte Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, befuhr dutzende Meter die angrenzende Böschung und kam letztlich vor dem Wiedtal durch Kollision mit mehreren kleineren Bäumen zum Stehen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch am Unfallort. Die für die A3 zuständige Autobahnpolizei Montabaur teilt auf RZ-Anfrage mit, dass es sich bei dem Todesopfer um einen Deutschen (Alter: Ende 50) handelt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Bei dem Unfall waren unter anderem mehrere Feuerwehreinheiten und ein Rettungshubschrauber im Einsatz, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizei befand sich am Freitag gegen 18 Uhr noch zur Unfallaufnahme am Einsatzort.

Wie die Feuerwehr der VG Asbach am Freitagabend mitteilt, handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Pkw. Der Fahrer sei nach dem Unfall in dem Wagen eingeschlossen gewesen. Mit Seilwinden des Rüstwagens sei das Unfallauto an der Böschung gesichert worden, um den Fahrer aus dem Wagen zu befreien. Das Unfallopfer sei anschließend von der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben worden.

Die Feuerwehr unterstützte zudem bei der Absicherung der Unfallstelle und stellte vor Ort den Brandschutz sicher. Im Einsatz waren die Feuerwehren Neustadt und Etscheid. Auf der Fahrbahn in Richtung Köln bildete sich aufgrund des Einsatzes ein langer Stau. red