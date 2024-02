Tierische Volkszählung: Auch der Zoo Neuwied muss Inventur machen

In den ersten Tagen eines neuen Jahres heißt es in zahlreichen Geschäften „Geschlossen wegen Inventur“ – und auch wenn der Zoo Neuwied nicht geschlossen bleibt: "Eine Inventur gibt es auch bei uns immer zum Jahreswechsel“, erklärt Kurator Max Birkendorf.

Von Riesenkängurus bis hin zu Totenkopfaffen: Bei der „Inventur“ im Neuwieder Zoo wird jedes Tier gezählt. Foto: Zoo Neuwied/Marucs Propach

Eine Bestandsaufnahme gibt es „nicht nur im Zoo-Shop, sondern auch im zoologischen Bereich wird durchgezählt.“ Der Kurator ist laut Pressemitteilung des Zoos für rund die Hälfte des Neuwieder Tierbestandes verantwortlich.

Anders als im Einzelhandel hat der Zoo im Tierbestand natürlich nicht mit Verlusten durch Diebstahl oder Bruchware zu tun. „Aber auch wir müssen überprüfen, ob die konkreten Tierzahlen der Summe aus Zu- und Abgängen entsprechen“, erklärt Birkendorf.

Zugänge kommen meist durch Geburten zustande – oder dann, wenn Tiere aus anderen zoologischen Einrichtungen in den Zoo Neuwied umziehen, wie die beiden Wisentbullen Homer und Ikost, die im Juni und November aus Saarbrücken und Neumünster kamen. Abgänge werden verzeichnet, wenn es Todesfälle zu beklagen gibt, oder wenn Tiere in andere Zoos umziehen, zum Beispiel eigene Nachzuchten wie die 2021 geborenen Berberlöwen-Drillinge, die im Laufe des vergangenen Jahres in drei andere zoologische Einrichtungen umgezogen sind, wo sie eigene Familien gründen sollen, wird in dem Schreiben erklärt.

„So werden aus 3,2 Berberlöwen, die am 1. Februar 2023 verzeichnet wurden, im Laufe eines Jahres die 1,1 die wir bei der aktuellen Inventur vermerkt haben“, sagt Max Birkendorf, und ergänzt grinsend: „In der Zoologensprache wird bei den Tierzahlen nach dem Geschlecht unterschieden. Die erste Stelle steht für die Anzahl der männlichen Tiere, die zweite für die weiblichen. 1,1 ist also unser Zuchtpaar, und Anfang des vergangenen Jahres waren noch zwei Söhne und eine Tochter im Rudel dabei.“

Geschlecht nicht immer erkennbar

Sollte es bei der Inventur noch Tiere unbestimmten Geschlechts geben, werden diese in der Aufzählung nach einem weiteren Komma an dritter Stelle genannt: „Das ist meist bei Jungtieren der Fall, bei denen man das Geschlecht nicht auf den ersten Blick erkennen kann.“

Die Totenkopfäffchen etwa hätten im Sommer drei Jungtiere bekommen, die noch nicht zur Geschlechtsbestimmung gefangen wurden. „Dies ist vor dem Einsetzen der Pubertät und der zukünftigen Abgabe in andere Gruppen noch nicht relevant. Bei den Totenkopfäffchen steht also in der Inventur 6,10,3.“

Auch bei manchen wirbellosen Tieren sei eine Geschlechtsbestimmung nicht ohne Weiteres möglich, so Birkendorf: „Die Tiere gedeihen und vermehren sich, daher wissen wir, dass bei der Gruppe von 0,0,60 Landasseln sowohl männliche als auch weibliche Tiere dabei sind, mehr müssen wir hier gar nicht wissen.“

Genaue Dokumentation

Transporte, sowohl ein- als auch ausgehende, werden natürlich genaustens dokumentiert. „Auch unsere Nachzuchten werden direkt in einer Kartei vermerkt und je nach Art auch behördlich gemeldet, ebenso wie die verstorbenen Tiere“, betont Birkendorf. „Und selbstverständlich wissen unsere Tierpfleger auch tagesaktuell, welche genaue Anzahl sie betreuen – aber regelmäßig muss eben ein Abgleich sein.

Zum einen sei es immer gut, die eigene Arbeit hin und wieder zu überprüfen, “zum anderen haben wir Arten, bei denen der Bestand sehr groß ist und nicht jede Geburt sofort bemerkt wird. Das ist zum Beispiel bei den Kängurus der Fall, die ihre Jungtiere lange Zeit im Beutel tragen.

Am 1. Januar 2024 wurden im Zoo Neuwied genau 182 Arten gepflegt. Kurator Max Birkendorf

Und wie viele Tiere aus wie vielen Arten gibt es nun im größten Zoo von Rheinland-Pfalz? „Am 1. Januar 2024 wurden im Zoo Neuwied genau 182 Arten gepflegt“, antwortet Birkendorf nicht ohne Stolz. „Die Inventur der Individuen hat sogar 1876 ergeben – wobei ich ehrlicherweise vermute, dass bei den genau mit 500 angegebenen Rotfedern, die als Fischbesatz im Wassergraben um die Schimpansenanlage leben, eher geschätzt als gezählt wurde.“