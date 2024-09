Plus Linz

Teurer als gedacht: Sanierung des Linzer Pulverturms ist abgeschlossen

i Der Pulverturm ist eines der Wahrzeichen von Linz. Nun ist das Gerüst verschwunden, der Turm ist saniert. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Wer in den vergangenen Monaten in Linz am Gestade vorbeifuhr oder -ging, kam nicht umhin, den eingerüsteten Pulverturm zu bemerken. Es fanden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Wahrzeichen der Stadt Linz statt. Diese sind nun abgeschlossen, das Gerüst ist weg.