Plus Kreis Neuwied Tag des offenen Denkmals im Kreis Neuwied: Wo sich der Besuch besonders lohnt Von Daniel Dresen i Sie rattert seit 1676 am Wiedufer: Die Waldbreitbacher Ölmühle Foto: Tim Kosmetschke/Lukas Kurpjuhn Lesezeit: 4 Minuten Der Tag des offenen Denkmals, die nach Auskunft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz größte Kulturveranstaltung Deutschlands, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 10. September, finden auch an Rhein und Wied deshalb besondere Angebote rund um die Denkmäler statt. Die RZ gibt einen Überblick, welche Denkmäler im Kreis Neuwied sich nach Auskunft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Aktionstag beteiligen.

1 An Schloss Arenfels in Bad Hönningen führt am Tag des offenen Denkmals kein Weg vorbei. Die Schlossanlage geht auf eine mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert zurück. Das Schloss erhielt seine heutige äußere Gestalt in der Zeit von 1849 bis 1855, in der es unter der Leitung des ...