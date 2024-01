Symbol der Zusammenarbeit: Neuer Computerraum am WHG in Neuwied fördert schulische Entwicklung

Andreas Assenmacher (oben rechts), deutscher Personalchef der Firma Schütz, besuchte die MSS 12 des Werner-Heisenberg-Gymnasiums am Tag der Einweihung des neuen Computerraums. Foto: WHG/Benedikt Schmitz

Feierlich haben Schüler und Lehrer des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) gemeinsam ihren neuen Computerraum eingeweiht, der durch eine großzügige Spende der Firma Schütz realisiert werden konnte. Das teilt die Bildungseinrichtung in einem Pressetext mit. Die Veranstaltung wurde daher auch durch die Anwesenheit eines besonderen Gasts von der Firma Schütz geprägt, die ihren Hauptsitz in Selters (Westerwald) hat. Der Personalchef der deutschen Niederlassungen, Andreas Assenmacher, nahm persönlich an der Veranstaltung teil.

Die Einweihung fand während des Informatikunterrichts der MSS 12 statt, sodass Assenmacher sich gleich vom pädagogischen Nutzen der neuen Geräte überzeugen konnte. Während der Einweihung gab es nicht nur die Möglichkeit, den modernen Computerraum zu bewundern, sondern auch einen Einblick in die Partnerschaft mit der Firma Schütz zu erhalten. Andreas Assenmacher erklärte dabei die verschiedenen Bereiche des Unternehmens und betonte auch die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, die sich für die Schülerinnen und Schüler ergeben könnten.

Symbol der guten Zusammenarbeit

Christine Osenberg, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, würdigte in ihrer Rede die Bedeutung des neuen Computerraums für die schulische Entwicklung und betonte die Chancen, die sich durch die Kooperation mit der Firma Schütz eröffnen.

Die Einweihung wurde von einer positiven, ungezwungenen Atmosphäre begleitet. Der neue Computerraum wird fortan nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Symbol für eine gute Zusammenarbeit mit der Firma Schütz dienen. Das WHG freut sich darauf, die Möglichkeiten dieses modernen Lernumfelds in den kommenden Jahren zu nutzen und bedankt sich herzlich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, heißt es in der Pressemeldung abschließend.