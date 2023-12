Sturmtief wirbelt über Neuwied: Bäume umgekippt, Unfälle, Wiedhochwasser und Stromausfälle

Das Sturmtief „Zoltan“ hat von Donnerstag auf Freitag spürbare Auswirkungen auf den Straßenverkehr, vor allem durch umgekippte Bäume, und die Hochwassersituation an der Wied gehabt. Zu allem Überfluss ist in vielen Orten im Kreis auch noch der Strom ausgefallen, weil Bäume nach starken Windböen in Leitungen gekippt sind.

Symbolbild Foto: dpa

Die Polizeiinspektionen in Neuwied, Straßenhaus und Linz habe am Freitagmorgen zum Unfallgeschehen berichtet. So hatten am Freitagmorgen zwei Autofahrerinnen in Oberbieber, Friedrich-Rech-Straße, Glück im Unglück. Beide trafen sich in ihren Autos im Gegenverkehr, als plötzlich aus zehn Metern Höhe ein etwa 30 Zentimeter dicker Ast von einem Baum auf einem Firmengelände unwetterbedingt brach und zu Boden fiel. Der Ast traf laut Polizei beide Wagen im Bereich der A-Säule und beschädigte diese erheblich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, heißt es. Die beiden Frauen und die zwei Kinder, die sich in den Pkws befanden, blieben laut Polizei unverletzt.

Zum Glück keine Personen verletzt

An anderer Stelle in Neuwied, Im Hessel, fiel ein Baum auf einen geparkten Pkw, auch hier blieb es bei Blechschaden. Die Polizei ergänzt: „Dank der schnellen Einsatzfähigkeit der Sturmbereitschaft der Stadt Neuwied, der Straßenmeisterei und der Feuerwehren konnten Gefahrenstellen schnell beseitigt und der möglichst störungs- und gefahrenfreie Verkehr gewährleistet werden.“

Das Sturmtief sorgte auch im Dienstgebiet der PI Straßenhaus für zahlreiche Beeinträchtigungen und Schäden. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis zum frühen Freitagmorgen erhielt die Wache Kenntnis von 32 sturmbedingten Gefahrenstellen und Beeinträchtigungen, heißt es. Neben zahlreichen umgestürzten Bäumen auf Kreis-, Land- und Bundesstraßen sowie Stromleitungen sind mehrere mit Wasser voll gelaufener Keller gemeldet worden. Des Weiteren kam es am Donnerstag um 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 257 zwischen Niederbreitbach und Kurtscheid.

Baum kippt auf einen Bus

Aufgrund des Sturms kippte ein Baum mittig auf den fahrenden Bus. Dabei entstand ein Schaden am Dachfenster. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, teilen die Beamtern mit. Ebenfalls am Donnerstag, 16.37 Uhr, wurde der Wache ein umgestürzter Baum auf ein Wohnhaus in Neustadt gemeldet. Auch dort kamen keine Personen zu Schaden.

Die Beamten in Linz berichten von einem Unfall am Donnerstagabend. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der K 24 aus Richtung Schweifeld kommend in Richtung L 253 unterwegs, als er mit einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Test vor Ort bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zwei Stromausfälle am Donnerstagabend

Davon abgesehen verursachte der Sturm am Donnerstag um 20.55 Uhr einen Kurzschluss im Freileitungsnetz, wodurch in mehreren Orten der Strom ausfiel. Betroffen waren laut Mitteilung Teile von Leutesdorf, Rengsdorf, Segendorf und Wollendorf. Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna alle Haushalte um 22.45 Uhr wieder mit Strom versorgen.

Bereits gegen 18.30 Uhr fiel laut Syna GmbH sturmbedingt in Teilen von Ascheid, Bauscheid, Döttesfeld, Dürrholz, Alberthofen, Haberscheid, Hilgert, Lahrbach, Niederdreis, Niederwambach, Oberdreis, Puderbach, Ratzert, Reichenstein, Richert, Rodenbach, Seifen, Stürzelbach, Weroth und Woldert der Strom aus. Nach 90 Minuten sei ein Großteil der Betroffenen wieder mit Strom versorgt gewesen, der Rest um 2 Uhr in der Nacht, heißt es. In beiden Fällen gelang es, die Versorgung über Umschaltungen wieder aufzunehmen. Reparaturen schlossen sich an.

Wied führt Hochwasser

Der vom Sturmtief herangetragene Regen hat zudem die Wied anschwellen lassen. An mehreren Stellen, unter anderem bei Datzeroth, ist sie über die Ufer getreten. red