Bad Hönningen/Linz

Stromausfall in Linz und Bad Hönningen: Baum stürzt in eine Freileitung

i In Teilen von Bad Hönningen und Linz waren Haushalte von einem Stromausfall betroffen. Foto: Daniel Vogl/dpa

Am Mittwochabend kam es gegen 22.58 Uhr in Teilen von Bad Hönningen und Linz zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Wie die Syna GmbH mitteilt, fiel ein Baum in eine Freileitung und verursachte so einen Stromausfall.