Sternfahrt nach Neuwied und Weißenthurm: Bauern protestieren gegen Bundespolitik

Ein privater Zusammenschluss von Landwirten hat kurzfristig für Montagabend bei Ordnungsamt und Polizei eine Sternfahrt in Neuwied und Weißenthurm angemeldet. Das teilte am Montagvormittag die Stadt Neuwied mit.

Auf dem Kirmesplatz in Heddesdorf sammeln sich die Fahrzeuge, die an der Protestaktion der Bauern teilnehmen haben. Foto: Rainer Claaßen

Unter dem Motto „Wir stehen auf. Gemeinsam friedlich zur Vernunft“ fuhren die Teilnehmer in Gruppen mit ihren Traktoren, Lkws und Pkws von Dierdorf, Oberhonnefeld, Mayen und Boppard los, um sich auf dem Kirmesplatz in Heddesdorf zu treffen und von dort nach Weißenthurm zu fahren und wieder zurück. Die Organisatoren rechneten mit 300 Fahrzeugen und mehr, was ungefähr dem tatsächlichen Aufkommen entsprach. Während der Fahrt kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei sperrt die Auffahrten zur B 256. red