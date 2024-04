Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Datzeroth: Bewohner von Feuerwehr gerettet

Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Datzeroth ist am heutigen Mittwochvormittag um 10.55 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Markus Schreiner, informiert, wurden Nachbarn durch das Piepsen eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam und riefen sofort die Feuerwehr.

In diesem Wohnhaus in Datzeroth hat es wegen eines defekten Holzofens eine starke Rauchentwicklung gegeben. Foto: Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Markus Schreiner

Die Polizei informierte unterdessen die Einsatzkräfte der Wehr darüber, dass in dem Haus eine ältere Person lebt. Die Wehrleute erkundeten das verrauchte Gebäude und retteten diese Person aus dem Haus und versorgten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, so Schreiner. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rauch zog durch den Kamin nicht ab und drückte in die Wohnung zurück. Markus Schreiner, stellvertretender Wehrleiter der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Als Ursache für die Verrauchung machten die Einsatzkräfte einen Holzofen aus. „Der Rauch zog durch den Kamin nicht ab und drückte in die Wohnung zurück“, so Schreiner. Der Ofen wurde durch die Feuerwehr entleert und Reste abgelöscht. Gemeinsam mit dem Schornsteinfeger kontrollierten die Einsatzkräfte den Schornstein und lüfteten die Wohnung. Anschließend konnte die Wohnung ohne nennenswerten Schaden an Angehörige der betroffenen Person übergeben werden, so Schreiner.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Kräften im Einsatz. Zudem waren der Rettungsdienst, die Polizei und der zuständige Schornsteinfegerbetrieb beteiligt. red