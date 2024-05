Plus Oberbieber Stadtteil hofft auf neuen Nahversorger: Kommt ein Tante M nach Oberbieber? Von Stephanie Mersmann i Der „Nah & gut“-Markt in Oberbieber schließt im Sommer – und viele bewegt die Frage, ob ein neuer Nahversorger folgt. Foto: Jörg Niebergall Der Neuwieder Stadtteil Oberbieber verliert seinen aktuellen Nahversorger – und viele Einwohner hoffen, dass sich ein Nachfolger findet. In dem Zusammenhang ist jetzt ein bekannter Name gefallen: Tante M. Lesezeit: 2 Minuten

Im Sommer schließt der „Nah & gut“-Markt in der Friedrich-Rech-Straße, und es ist zwar bekannt, dass Gespräche mit Interessenten laufen, mehr aber auch nicht. Ob ein neuer Einkaufsmarkt an den Standort am Aubach kommt, ein neuer Betreiber den bestehenden übernimmt oder eine ganz andere Nutzung angedacht ist, ist offen. Das hat ...