Stadtrats-Kandidaten stehen fest: Neuwieder SPD blickt entschlossen auf die Kommunalwahl

Der Neuwieder SPD-Stadtverband hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni aufgestellt. Foto: Sebastian Lück

Nicht nur die Wahl der Kandidaten für die Stadtratswahl stand bei den Genossen vor Kurzem auf der Tagesordnung, auch die gemeinsame Einstimmung auf die bevorstehende Zeit haben die Neuwieder Sozialdemokraten nach Angaben eines Presstextes im Blick gehabt. Die Vorsitzende des Stadtverbands, Lana Horstmann, freute sich daher besonders, den Landesvorsitzenden der SPD Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, im Blocker Bürgerhaus zu begrüßen.

Bevor der Landeschef ans Mikro trat, machte Horstmann den anwesenden Delegierten aller Ortsvereine deutlich: „Die Kommunalwahlen werfen ihr Schatten voraus, die kommende Jahreshälfte wird bis Juni vom Wahlkampf geprägt werden. Das bedeutet, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat und auch für die Ortsbeiräte sowie diejenigen von uns, die als Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zur Wahl stehen, werden dabei besonders als Ansprechpartner für Anforderungen, Wünsche der Bürgerinnen und Bürger und die lokalen Gegebenheiten zur Verfügung stehen und dabei klar machen, dass sich die Sozialdemokraten für und in allen Teilen der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen.“

Genossen stellen ihr Wahlprogramm vor

Horstmann verband ihre Ansprache auch mit den aktuellen Gefahren, die sie von rechten Kräften sehe. Ein durchaus eindringlicher Weckruf, dem sich in der Rednerfolge auch Lewentz nahtlos anschloss. Der SPD-Landesvorsitzende betonte die Relevanz der Sozialdemokratie und den Stellenwert für Neuwied.

Dass die SPD sich bereits auf die Kommunalwahl vorbereitet, bewiesen Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz und Fraktionsgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz. Sie stellten den Anwesenden die Leitlinien des Wahlprogramms vor, das der Stadtverband gemeinsam mit der Stadtratsfraktion in einem umfangreichen partizipativen Prozess erarbeitet habe, wie sie betonten. Unter dem Titel „Gemeinsam für Neuwied – Mit euch. Für euch.“ gingen Lefkowitz und Schmitz abwechselnd in ihren Beiträgen auf verschiedene inhaltliche Säulen ein.

Den Herausforderungen des Klimawandels begegnen

Lefkowitz betonte beispielsweise, wie wichtig es sei die kommunalen Bildungseinrichtungen zu modernen Lern- und Aufenthaltsorten zu machen, selbstständige Gastronomen und Einzelhändler sowie Kulturschaffende stärker einbinden zu wollen und dass ehrenamtliche Vereine und Organisationen in ihren Sorgen und Belangen besser berücksichtigt sein müssten. Außerdem solle die städtische Wohnraumpolitik mehr Fortschritte für ausreichend bedarfsgerechte und bezahlbare Angebote erreichen.

Schmitz ging auf die sozialen Entwicklungspotenziale Neuwieds durch die Stärkung von Inklusions- und Integrationsarbeit ein und sprach die Herausforderungen des Klimawandels an, denen man auch auf kommunaler Ebene durch die Nutzung erneuerbarer Energien und der Umsetzung des städtischen Klimaschutzplanes entgegentreten müsse. Außerdem gelte es, eine kreative und verlässliche Wirtschaftsförderung zu betreiben, um qualitative Arbeitsplätze zu schaffen und die lokale Wirtschaft langfristig binden und ausbauen zu können, sagte Schmitz.

Sven Lefkowitz auf Listenplatz eins

Bei der Wahl ihrer Stadtratsliste setzen die Sozialdemokraten in den vorderen Rängen vor allem auf bekannte Gesichter. So wird die Liste angeführt vom Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Sven Lefkowitz. Auf Platz zwei folgt die Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Lana Horstmann, auf Platz drei ist Fredi Winter gewählt worden, gefolgt von der Segendorfer Ortsvorsteherin Andrea Welker auf Platz vier. Auf Platz fünf schließt sich Fraktionsgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz an.

Insgesamt bestehe die Liste aus einem ausgewogenen Team aus jungen und erfahrenen Köpfen, aus Menschen aus unterschiedlichen Berufsbereichen, die sich am Ort auf vielfältige Weise ehrenamtlich in Vereinen und der Gesellschaft einbringen, ist der SPD-Mitteilung weiter zu entnehmen. Außerdem sei die Liste eine gute Mischung aus weiblichen und männlichen Kandidaten